立法院今院會將續審國會改革法案，國民黨立委提前48小時駐守議場大門，昨晚輪到遭綠委鍾佳濱飛撲的陳菁徽、遭肘擊肋骨撕裂的吳宗憲和守在院長旁邊的張嘉郡守門，三人也趁機大吐苦水。吳宗憲也吐槽，民進黨「他們瘋起來連自己提的東西都反對。陳菁徽爆料，飛撲她的綠委還裝沒事跟她打招呼，還透露上周院會衝突完，看到很多男綠委倒在地上，「這麼大的肚子！掀起來能看嗎！」這八年油水真的 吃太多了。

三位藍委昨在守議場大門時，陳菁徽感嘆，當立委之後好像要學習怎麼臉皮很厚，一般有男性突襲女性，用很難堪的方式登上國際媒體，會以為他會不好意思，「完全不會！臉不紅氣不喘」。張嘉郡補充說，「郭國文告我還跟我打招呼欸」。

陳菁徽也感慨說，國民黨人都比較理性比較安靜，被逼急了才會回嘴，但從自己嘴裡講出這種難聽字眼感受很差，覺得自己變成面目猙獰的人，從主席台上看民進黨立委，都覺得他們長的也漂亮，但有看過自己咆嘯的時候臉是甚麼樣嗎？

對於民進黨的論述模式，陳菁徽也比喻說，國民黨要吃飯、民眾黨要吃麵、民進黨要吃米粉，國民黨跟民眾黨協商後決定都吃麵，但民進黨還是反對，但等到院會表決時，藍、白看完提案覺得吃米粉也可以，結果民進黨又說不要！陳也越講越無奈，還氣到拍桌，指出民進黨不要自己的提案，講的理由都是黑箱、沒有討論、沒有協商、民主已死、抗中保台、你們都是習近平派來的。

吳宗憲也吐槽民進黨，「他們瘋起來，連自己提的東西都反對，超好笑」，他再委員會讓民進黨５位立委講二十幾分鐘，超過時間，大家都聽到很煩很累，結果他們講到最後一句都是「為甚麼不讓我講話」。

陳菁徽直言，來到立法院真的要逼自己往民進黨那種路線靠攏，但有時候真的想不到台詞，「因為我沒有邏輯死亡啊」，而且激進派都會合理化自己的訴求，所以民進黨講到最後都是捍衛民主自由，只能這樣堅定自己的信心，這樣不管甚麼Ｘ話都有人聽。

陳菁徽還大爆料，說上禮拜院會發生推擠之後，很多民進黨的男委員最後都是倒在地上，但是那個畫面其實很難堪啦，因為他們倒在地上，衣服被掀起來才發現，「他們這八年的油水真的吃很多，這麼大的肚子！掀起來能看嗎！我都快看不下了，不好意思講名字，吃太多油水、吃太撐，那肚子都活生生在鏡頭面前現型了」。