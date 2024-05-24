小編今（24）日精選5件不可不知的國內外財經大事。全球AI領頭羊輝達公告財報後，盤後股價大漲6％，突破千美元大關、登歷史新高，摩根士丹利證券指出，現在離AI高峰還早，有助維繫投資人對亞洲AI供應鏈信心，台廠中特別看好台積電、京元電、緯創、川湖、鴻海。

【1】外資：AI高峰還未到 樂見輝達鏈後市

輝達上季營收超越公司先前財測，本季營收財測280億美元左右超越研究機構共識。因為買方法人對本季預期較高，市場浮現「缺乏驚喜」擔憂，對比輝達股價盤後大漲，台系供應鏈以台積電續漲的出色表現回應。

【2】封裝決勝 台積拚全系列代工

半導體製程難度增加，台積電宣示將在既有OIP（開放創新平台）基礎上，強化記憶體、載板、測試及OSAT（專業封測代工）角色。台積電歐亞業務資深副總暨副共同營運長侯永清指出，在HBM（高頻寬記憶體）、CPO（共同封裝光學）加入之後，將提供晶片至封裝的完整整合方案，強化後段製程3D Fabric（SoIC、CoWoS和InFO）角色。

【3】外資老神在在 三劇本應對變局

大陸宣布進行23、24日展開「聯合利劍－2024A」軍演，是新總統賴清德上台後首度舉行軍演，不過台股23日老神在在，國際資金並未出逃，反倒買超台股166.83億元，外資分析師說，大陸近年數度軍演，市場反應愈來愈穩定，只要雙邊沒有擦槍走火，都以平常心看待。

【4】容量為王 記憶體廠迎升級商機

新AI應用百花齊放，AI PC及AI手機規格陸續曝光，搭載記憶體容量大幅升級，市場人士點名，手機記憶體主要受惠廠商為美光及鎧俠；PC記憶體受惠廠商為美光、SK海力士、三星，SSD部分則看好群聯、威剛。

【5】特斯拉憂台海衝突 要求供應商產線移出兩地

傳出美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）擔憂，年底美國總統大選前，大中華區地緣風險恐升溫，最近要求旗下零組件供應商，最快在明年於大陸、台灣以外地方建設生產線。