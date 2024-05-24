看來湖人接下來交易與協商動作將很頻繁！根據美國資深記者史坦24日爆料，假如保羅沒獲勇士續約成為自由球員，湖人與馬刺將是他的主要潛在追求者，接著《ESPN》薪資專家馬克斯也報導，如果騎士願意送走加蘭，那麼湖人可以提出里夫斯加上八村壘合理報價爭搶。

除了跟「小皇帝」詹姆斯長年的私交，以及保羅想要待在洛杉磯家人身邊的渴望，讓保羅確實很有機會跳槽湖人，儘管馬刺也對保羅深感興趣，因為謠傳他或許能成身邊相當合適文班亞馬的控衛，目前勇士要在6月29日之前做出是否跟保羅續約3000萬美元合約決定。

先前在東區準決賽，詹姆斯突然現身騎士主場場邊看球，就被傳出他想近距離觀察加蘭狀態，本季場均18.0分、6.5助攻與2.7籃板的加蘭，曾在2021-22年球季入選全明星賽，也符合先前傳出湖人想要交易里夫斯的前提，就是必須至少換回一名全明星球員。

至於湖人選擇新主帥的腳步明顯變慢，根據《ESPN》權威記者沃那洛斯基爆料，儘管詹姆斯的播客搭檔雷迪克，以及鵜鶘助教波雷戈成為主要候選，湖人卻需要更多時間考慮接任總教練人選，「雷迪克雖然呼聲不小，但湖人總管佩林卡跟他彼此不太了解，湖人也想等他結束本季轉播工作之後再談。」