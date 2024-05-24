天氣熱吹冷氣最怕電費爆表，一名新手媽媽表示，前陣子生完小孩，4月從月子中心回家後，冷氣都是24小時開著，只有出門才會關掉。話題引發討論，不少網友好奇電費會不會很貴？專家表示，1噸（適用4至5坪）變頻1級的冷氣吹24小時不關，2個月電費大約1000多元；若一直開開關關，耗電量更大。

一名女網友在Dcard發文表示，4月從月子中心回家後，家裡的冷氣都是24小時開著，只有帶寶寶回診或去公婆家才會關掉，前幾天婆婆問她「機器一直開著，都沒休息不會壞掉嗎？」原PO才驚覺從沒想過這個問題，好奇有沒有人也不關冷氣。

話題引發討論，不少網友都表示，夏天家裡的冷氣也開整天，一直開開關關才容易壞，而且更耗電；一名女網友提到，小孩去年7月出生正值炎夏，冷氣也是全天開著，沒什麼問題。

有網友好奇冷氣整天不關，一期電費大約多少？過來人分享，「夏天冷氣開24小時，電費大約2000到3000，目前為止沒有超過3000」；也有網友直言「變頻的話就不用顧慮電費了，以前吹定頻冷氣，電費都6000到8000，換變頻後頂多3000出頭。」

冷氣師傅KING哥曾在《台灣好吃驚》節目中說明，電費計算方式是2個月結算一次，1噸的冷氣吹24小時，2個月下來電費約1000多元，不過僅限1級變頻冷氣；如果是舊型5級的冷氣，電費可能要5000至6000元。

KING哥表示，當冷氣開啟時，啟動電流非常高，因此一直開開關關，耗電量較大，如果是長期使用冷氣的人，設定26度就不要再關，恆溫更能省電。

至於冷氣的壽命，台電表示，正常使用的狀況下，定期清洗、保養也能延長冷氣使用年限，像是清潔面板、冷氣外部及濾網；另外吹完冷氣後，轉送風模式運轉1至2小時，將濕氣吹乾再關機，避免濕氣影響機器運作。