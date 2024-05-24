33歲韓星勝利本來是天團Bigbang成員，因所經營夜店涉及性交易及「黃金手機」事件名聲大毀，2019年和YG娛樂中止合約。近日，網上傳出勝利打算移民到香港重啟夜店事業，引來向華強之子向佐反對，香港政府昨(23日)晚間則在官方微博表示沒收到申請，並打臉說會嚴格把關，只有符合資格的人才可能獲准。

官方微博「大灣區之聲」昨發文表示，對於媒體報導有某位知名韓國前藝人打算來香港定居，並採用「人才入境計畫」的消息，特區政府發言人指出：「特區政府並未接獲該名人士就任何人才入境計畫的簽證申請，特此澄清」。

香港政府昨出聲打臉。（圖／翻攝自大灣區之聲微博）

向佐砲轟勝利。（圖／翻攝自向佐JackyHeung微博）

文中更強調：「政府相關部門會按行之有效的機制，在審批人才入境計畫的申請時嚴格把關，確保只有合資格人士的申請獲准」，引來網友回應：「不是對韓國人有偏見，而是這種污染物真要來香港還要開夜店，不知道要禍害多少香港人」、「嚴禁垃圾以任何形式和途徑入進中國國境」、「有些人要多遠滾多遠」、「某些髒東西不要來沾邊，污了眼」。

勝利因夜店爭議名聲大毀。（圖／中時資料照）

勝利（右2）過去是Bigbang成員。（圖／中時資料照）

此外，勝利過去有不少花邊新聞，昨微博上也瘋傳他與交往5年的女友柳惠媛（音譯，유혜원）分手，疑似秘婚一位IG帳號為「hyebeese」的小網紅，女方曬出無名指套上鑽戒照，有網友見此私訊問她是否和勝利結婚，對方沒否認，僅說：「這是我的私生活」。