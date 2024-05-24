日本知名麵包公司「山崎麵包」（Yamazaki）驚傳第三代接班人、副社長的飯島佐知彥，生前疑似精神狀況不佳，因此於今年1月結束性命。

綜合《週刊新潮》等日媒報導，「山崎麵包」由飯島藤十郎於1948年創立，由飯島家族世代擔任社長，82歲的飯島延浩是現任社長，同時也是第二代掌門人，他膝下有兩子，分別是長男幹雄與次男佐知彥。不過幹雄業績欠差、不擅經營，令老社長決定培養老二佐知彥接班，佐知彥因此擔起大量業務。

但是佐知彥疑似出現了精神問題，常常被人看見在自言自語。有員工透露，幾年前食用油價格飆升時，飯島延浩勃然大怒，毫不留情地斥責兩子，長子幹雄已經被罵到習慣了，然而次子佐知彥，心理健康受到了影響。他感嘆，身為父親的飯島延浩就算知道自己兒子的病情還沒好，還是命令他要去上班，想不到就告別人世。

對此，《週刊新潮》向山崎麵包公關部門負責人詢問此事，得到的回應是「無法回答有關個人隱私的問題，記者問題裡的訊息與事實有明顯差異」。

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