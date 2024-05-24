面對衛冕軍金塊在西區準決賽遭到灰狼4勝3敗淘汰出局的無奈現實，去年底曾來台訪問的金塊主力前鋒小麥克波特，公開坦承自己在西區準決賽賽後跟全隊道歉，強調金塊慘遭淘汰都是他的責任，金塊總教練麥克馬龍說：「假如我不說出自己完全不同意麥克波特觀點，我就太失職了！」

麥克波特在今年東區準決賽平均只拿10.7分、5.7籃板，三分命中率僅3成33，跟他例行賽場均16.7分、7.0籃板，三分命中率3成97表現確實有段落差，可是金塊不僅他狀態低迷，包含阿隆戈登、波普、布勞等主力表現也不理想，也讓金塊陷入只靠約基奇與賈瑪莫瑞苦撐窘境。

「我不希望看到麥克波特把輸球責任全都攬到他自己身上，」麥克馬龍說，「我們贏球一起瘋狂，輸球也一起扛責，他是我們球隊重要的一部分，假如沒有他的精采演出，我們首輪不可能淘汰湖人，我喜歡他主動扛責的作法，但這從來不是一個人的責任。」