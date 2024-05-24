美國失業救濟數據大幅下降，降低美國聯邦準會（Fed）降息希望，週四美股主要指數重挫，道瓊工業指數大跌605.78點，拖累台股今（24）日下挫逾200點，最低約來到2138.25點。
台積電昨日一度創下877元新高，今日早盤下挫17元至858元，聯電跌逾1%。盤面航運股、機器人概念股逆勢走強。
23日台股終收在21607.43點，上漲55.6點，盤中、收盤再創歷史新高，成交量達5098.69億元。三大法人共買超193.89億元，外資買166.84億元，投信、自營商分買超29.04億元和賣超1.98億元。
美股道瓊下跌605.78點或1.53%，收39,065.26點。S&P500下跌39.17點或0.74%，收5,267.84點。NASDAQ下跌65.51點或0.39%，收16,736.03點。費城半導體下跌0.83點或0.02%，收5,125.98點。
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