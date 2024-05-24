共軍持續演習，陸央媒群批5·20講話推進台獨。（大陸央視）

共軍東部戰區官網消息，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月24日，中國人民解放軍東部戰區持續位台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域占控能力。此外，大陸黨政軍央媒24日眾口一致刊文批賴清德5·20講話推進台獨「倒行逆施」，必遭嚴懲。

澎湃新聞24日報導，5月24日發行的《人民日報》、《新華每日電訊》、《解放軍報》、《中國青年報》等黨政軍央媒集中刊文，批駁賴清德520講話。

大陸各央媒稱，賴清德在5月20日的講話中，大肆宣揚「主權獨立」、「兩岸互不隸屬」、「台灣住民自決」等「分裂謬論」，「極力乞求」外部勢力「撐腰打氣」，妄圖推動「台灣問題國際化」，繼續「倚外謀獨」「以武謀獨」。如此「倒行逆施」，必遭嚴懲，加速台獨分裂勢力覆滅。