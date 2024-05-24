女子小萱與男子阿國（均化名）婚後育有一對兒女，不料，小萱卻發現阿國偷腥女員工歡歡（化名），還在2021年在大陸生下雙胞胎，小萱不憤而向法院訴請離婚，並聲請未成年子女之親權，由她任之及請求扶養費，均經判決勝訴確定，但後來阿國竟私自把孩子們帶去大陸，小萱因此向法院聲請求償400萬元。

法院審理，阿國辯稱，法律上並無明文保護配偶權，且小萱對她與歡歡之相處，已經諒解及寬恕，難認小萱權利有受損，自然不得請求非財產上損害賠償，且小萱在知道外遇情事後，遲至2022年11月才提起本件訴訟，請求權已超過時效，自然不得請求。

阿國指控，小萱曾對他施暴，應認對婚姻關係破裂也須負責，且子女長期以大陸為慣居地，他與子女同住，不能認為是藏匿子女，也並未拒絕小萱行使親權，雙方已就子女會面方式達成協議，小萱更撤回在大陸地區執行之申請，足認小萱的親權未受侵害。

法官檢視阿國與歡歡的對話紀錄，：阿國：「來了。最喜歡這樣了。明天好好疼愛寶貝老婆。」、歡歡：「我想做好多好多這樣的動作。」、阿國：「辛苦折騰了一整天。」、歡歡：「嘿嘿，還要搔癢癢。我不辛苦，老公睡覺覺吧。」

阿國：「想把你甜死。想講更多讓你甜死的話。」、歡歡：「老公，你這麼愛我、包容我、感動、想哭。躺在你懷裡，聽你講好多好多甜死我的話，老公，我想搔你癢癢。」…歡歡：「我對你的依戀感又到了高峰值。」

法官認，阿國與歡觀互稱老公老婆，且言談中互訴愛意及思念，並表示渴望再有親密接觸之舉動，實非一般普通朋友往來時，所應有之正常舉措。阿國被發現外遇後，不僅未停止，還在大陸與歡歡生下雙胞胎並共同生活。

法官審酌，阿國之行為已達破壞婚姻共同生活之圓滿、幸福之程度，且侵害情節重大，小萱主張阿國侵害配偶權，請求精神慰撫金100萬元，洵屬有據。

法官考量，小萱因離婚所受之損、可歸責阿國之程度、小萱精神痛苦程度等，認小萱得請求非財產上損害賠償100萬元，核屬適當。而小萱親權受侵害部分，阿國未經小萱同意，帶一對未成年子女出境到大陸地區迄今，已構成對小萱親權之侵害，阿國應給付小萱200萬元。可上訴。

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