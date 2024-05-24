高雄澄清湖棒球場4月24日比賽期間發現有鐵條插在一壘壘包邊，引起全國熱議。國民黨籍高市議員李雅靜持續追蹤此案，近日終於收到高市府運發局調查報告，但內文僅「推測」說明，鐵條應為2017年施作工程時球場內野防水層及壘包定位樁，內容簡略且沒有任何人出面負責，李雅靜狠酸，「高雄鐵條澆水會長高？」無法接受敷衍、搪塞的調查報告。

澄清湖棒球場鐵條案引發各界譁然，李雅靜在5月15日總質詢時，追問相關調查進度，但事發超過半個月，竟還沒查明真相，要求高雄市長陳其邁1周內提出調查報告，如今調查報告終於出爐。

李雅靜表示，這件全國矚目的事件，市府竟只用522字（包含標點符號）輕輕帶過，且調查結果僅以「推測」說明，應為2017年施作之防水工程時，鐵條應為球場內野防水層及壘包定位樁。調查結果另外提到，部分球場於施工過程中為方便後續防水層及壘包定位而安插鐵條，於定位後未將其拔除，而是透過紅土直接覆蓋保護，深埋於底，確實可能因多次耙土或場地攪動後而出現。

李雅靜質疑，如果照調查報告所稱，鐵條於2017年就存在，經過7年的耙土，會都沒有發現？但為什麼7年後會突然冒出地面？難道高雄的鐵條澆水後會像大樹一樣長高？實在令人不解。她無法接受敷衍、搪塞的調查報告，如果任由行政部門對於調查事件如此敷衍，事件將永無真相大白之日。

李雅靜進一步指出，之前的中職台鋼雄鷹總教練洪一中被關停車場事件，引起陳其邁震怒，除了場長撤職，責任人更拉升到運發局副局長，而這次的「鐵條長高事件」，在整個調查報告中竟無責任人，此案攸關職業球員運動生命的重大瑕疵，竟沒人負責，實在太離譜。