今年第1號颱風艾維尼最快今晚生成，氣象專家林得恩表示，下周一、二（27、28日）距離台灣最近，強度介於輕颱至中颱之間，路徑以拋物線往日本南海機會最大。氣象專家吳聖宇提到，準艾維尼對台灣天氣沒有直接影響，不過等它轉向離開後，太平洋高壓的位置會跟著偏東、偏南，可能讓後續梅雨鋒面的位置持續停留在台灣附近，西南季風沿著高壓邊緣往南海移動，構成梅雨鋒面建立的條件。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，根據今晨日本最新颱風路徑預測結果顯示，菲律賓東部外海的熱帶性低氣壓將增強為今年第1號颱風，下周一、二中心距離台灣最近；颱風強度維持在輕度至中度之間。

林得恩表示，準艾維尼路徑將循環境駛流場前進，以拋物線方式至日本南方海面的機會最大，對台灣直接影響不大，但仍有不確定性存在，需持續追蹤關注。

吳聖宇則指出，颱風對台灣沒有明顯影響，不過等到它轉向離開後，太平洋高壓的位置也會跟著轉變成比較偏東、偏南，可能讓梅雨鋒面的位置持續停留在台灣附近或以南的地方，西南季風也沿著高壓邊緣往南海移動，間接構成梅雨鋒面建立的條件，仍對大氣環境改變具有一定的作用。