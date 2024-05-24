一名65歲劉姓婦女經常在上下樓梯或行走時感到右邊膝關節疼痛，到院檢查後決定進行膝關節置換手術。專業物理治療師陳慧瑩因此提醒，膝關節手術後別因怕痛而停止動，她並示範3式躺坐運動，藉由促進膝關節活動度及訓練相關肌群，幫助復原。

活力得中山脊椎外科醫院復健科物理治療師陳慧瑩表示，患者因膝關節退化嚴重而需要動手術。而膝關節退化好發原因還包括，經常做膝蓋彎曲角度較大的動作。曾膝蓋受傷導致骨折或軟骨磨損嚴重。長期搬運重物、久站或久坐。體重過重，增加膝蓋負擔。

陳慧瑩並提醒，若忽視膝關節的退化，有可能會導致退化越來越嚴重，從上、下樓梯會疼痛，變成行走時也會疼痛，影響日常活動，甚至有關節變形的可能。

避免類似膝關節退化，陳慧瑩建議，日常可藉由游泳時的水中阻力和浮力減低膝蓋負荷，同時也能適度活動關節。維持走路習慣，切勿因膝蓋疼痛而不願意行走。騎腳踏車訓練腿部肌群，同時減輕膝蓋的負荷。

至於在接受膝關節手術後，陳慧瑩物理治療師指出，別因怕傷口痛而停止動，她示範3式躺坐的運動，每式運動一天做三組，可幫助及早復原。當傷口不痛時，術後隔天就可以開始做。

第一式「腳跟滑動」，平躺在床上，雙脚伸直。一腳的膝蓋盡量彎曲，然後慢慢伸直，重複30次為一組。幫助恢復膝關節活動度。（活力得中山脊椎外科醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

第一式「腳跟滑動」，平躺在床上，雙脚伸直。一腳的膝蓋盡量彎曲，然後慢慢伸直，重複30次為一組。幫助恢復膝關節活動度。

第二式「股四頭肌等長收縮」，平躺在床上，雙腿向前伸直。在膝蓋下放一捲毛巾捲，膝蓋往下壓毛巾，維持5秒再放鬆，過程中保持呼吸，切勿憋氣，動作重複10次為一組。可訓練股四頭肌。（活力得中山脊椎外科醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

第二式「股四頭肌等長收縮」，平躺在床上，雙腿向前伸直。在膝蓋下放一捲毛巾捲，膝蓋往下壓毛巾，維持5秒再放鬆，過程中保持呼吸，切勿憋氣，動作重複10次為一組。可訓練股四頭肌。

第三式「坐姿膝伸直運動」，坐姿，雙手放在兩側，再慢慢將膝蓋伸直，維持5秒再慢慢放下，重複10次為一組。可訓練股四頭肌。第三式「坐姿膝伸直運動」，坐姿，雙手放在兩側，再慢慢將膝蓋伸直，維持5秒再慢慢放下，重複10次為一組。可訓練股四頭肌。第三式「坐姿膝伸直運動」，坐姿，雙手放在兩側，再慢慢將膝蓋伸直，維持5秒再慢慢放下，重複10次為一組。可訓練股四頭肌。（活力得中山脊椎外科醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

第三式「坐姿膝伸直運動」，坐姿，雙手放在兩側，再慢慢將膝蓋伸直，維持5秒再慢慢放下，重複10次為一組。可訓練股四頭肌。