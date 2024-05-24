「防疫女神」賈永婕和德杰集團少東王兆杰結婚22年，育有2女1子。夫婦倆受邀觀賞520總統就職典禮後，飛到歐洲度假，賈永婕昨（23日）突PO嫩妹躺老公腿上的照片，委屈地說：「不被愛的才是小三」，真相曝光後網全笑翻。

賈永婕昨在限時動態依序分享搭機、抵達奧地利格拉茲等的照片，她戴著墨鏡、身穿黑色服飾，與藍天白雲和歐式建築物合影，看起來頗開心。

賈永婕赴奧地利。（圖／賈永婕IG）

不過，其中一張照片，讓賈永婕頗吃醋。原來老公的腿上躺著閉眼休息的二女兒，他還一邊滑手機一邊輕撫女兒的頭髮，視線都沒有在賈永婕的身上，讓賈永婕心中充滿委屈，無奈地自嘲：「不被愛的才是小三」。

賈永婕看到老公和女兒的互動，忍不住自嘲「不被愛的才是小三」。（圖／賈永婕IG）

賈永婕和老公念同所高中，但當時沒來往，僅是學妹和學長的關係，王兆杰畢業前找賈永婕合影，之後就斷了音訊。多年後，賈永婕成為藝人，在某場活動巧遇王兆杰，兩人才重新連繫，交往幾個月便懷孕、閃婚，組成一家五口的幸福家庭。

賈永婕和老公感情甜蜜。（圖／賈永婕IG）