基隆一名24歲周姓男子23日於潮境公園掩埋場附近潛水後失聯，消防局昨晚獲報前往搜救，但在現場搜救時，風浪相當大，搜救人員評估海象不佳，取消潛水搜救，改採岸邊搜索，並出動具有熱顯鏡頭的空拍機協助尋人。今日上午6時許海巡署第二岸巡隊員在忘憂谷下方發現周男，但已明顯身亡，身上並無泳鏡及潛水設備，詳細死因仍待進一步釐清。

基隆一名潛水客周男23日於潮境公園掩埋場附近潛水後失聯，消防局至現場搜救，但因風浪相當大，改採岸邊搜索，並出動空拍機協助，至今晨不幸發現周男遺體。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市消防局昨晚7時55分接獲通報，周男在潮境公園靠近掩埋場一帶潛水後失聯，身高175公分，體重150公斤。派遣中正、信義分隊人車及潛水人員前往搜救，並同步消防署、海巡署、基隆港務警察總隊、警察局、觀銷處共同協助搜救。

但搜救至昨晚晚間8時26分時，搜救人員評估現場海象不佳，請潛水人員勿下水，並改採用空拍機及人員岸際搜索。搜索範圍為忘憂谷下方礁石附近至飛天掃把後方提防附近，稍晚搜救人員回報因為海水漲潮，9名岸際搜索人員皆已上岸，仍繼續使用無人機搜尋，海巡署基隆海巡隊通報附近作業漁船幫忙尋人。

據了解，今早6點20分，第二岸巡隊員在忘憂谷下方礁石區，發現一具只穿一條泳褲的浮屍，雙手戴著手套、身上無面鏡、呼吸管等潛水裝備；經通報消防隊員協助打撈上岸通報家屬指認，確定就是周男。

警方初步調查，在周男等人潛水海域，找到周男的機車外，還發現他用來裝魚的冰桶，因此研判周男昨天僅穿泳褲戴著手套，與親友在潛水海域採自由潛水方式抓魚，不幸溺水後，被洋流往南帶至陳屍海域，泳鏡和呼吸管均消失，可能被強勁海流沖走，將報請檢察官相驗釐清死因。