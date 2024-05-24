【立院表決戰】麥玉珍慘遭林淑芬右勾拳 張啓楷還原真相痛批民進黨 @ChinaTimes

立院今（24日）續審國會改革法案，朝野立委一早在牆上掛布條時引發暴力衝突，民進黨立委林淑芬遭控揮手毆打民眾黨立委麥玉珍，9點開始國是論壇時，藍白兩黨立委紛紛上台聲援麥玉珍，痛批民進黨打人喊救人。

國民黨立委王鴻薇批評，從17日審查到現在已經第3天了，然而這段時間卻充滿謊言、暴力與假訊息，今日事件影片顯示是麥玉珍要去勸架，沒想到林淑芬上前去推她，麥玉珍回頭反撥開林的手後卻吃了一記林的右勾拳。

國民黨團書記長洪孟楷強調，國會改革是要查弊防貪，過去一黨獨大日子過了，全國高度期待的主流民意就是希望行政、立法監督制衡，現在不是擴權，立院有三黨立委，不是藍白獨享，民進黨同樣享有監督政府權力，在民意殿堂要清楚表達，不要讓政府持續傲慢。他喊話執政黨，不要再有任何暴力衝突，先發起攻擊的要負完全責任。

民眾黨立委張啓楷痛批，民進黨不要打人喊救人，麥玉珍就是勸架，但民進黨跟特定媒體把畫面剪掉，目前麥玉珍已經去台大醫院驗傷，希望民眾做公道伯，還麥玉珍與民眾黨一個公道，媒體應公正播放所有影片。

國民黨立委羅智強點名民進黨立委黃捷、邱議瑩「偷卡賊」。他痛批，民進黨還出會咬人的吳秉叡，見人就咬，還有會揮拳的林淑芬，麥是他近期看過最溫和的立委，只是去勸架，林去推她被反手一撥還打人。