42歲男星宥勝先前因捲入「Me Too」風波，遭檢方依強制猥褻罪嫌起訴，台北地方法院今天（24日）判刑8月，沒有緩刑及易科罰金，一旦上訴駁回判刑定讞就須入獄。至於是否上訴？宥勝則是透過前經紀人王子炳表示：「一切尊重司法程序，謝謝，辛苦了。」

據了解，2016年底宥勝結束工作提議送女被害人返家，由她駕駛宥勝的車子返回她的住處，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入她的屋內，他假裝心情不佳，突然以面對面的姿勢坐在她的大腿上，以手控制她雙手解開內衣，以舌舔耳，以手摸胸對她猥褻。

北院指出，宥勝在北院審理程序時坦承犯行，核與證人Ｃ女、Ｂ女於偵查時之證述相符，稽核卷內相關書證亦可佐證，法官認為被告確有接續以強暴方式對Ｃ女為猥褻行為。

北院考量他是有名氣之演藝人員，具有一定媒體關注度，與Ｃ女間有上下從屬關係，其利用Ｃ女之信任且所使用之強暴手段，嚴重侵害Ｃ女性自主決定權及身體控制權，且因被告上開身分之特殊性，Ｃ女相較於其他性侵害案件被害人，承受更高程度社會關注度，其心理傷害及所承受的心理壓力，並非常人所能想像。

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