年紀越大越不好找工作？一名30多歲的網友表示，他在高雄待業中，列了6個很基本的求職條件，包括每周六日休息、月薪32000元和勞健保勞退等，但卻遲遲找不到工作。這引起網友討論，不少30歲以上的人哀號「工作難找」，但也有網友點出關鍵在於「專業能力不夠」，才會頻頻碰壁。

一名網友在「匿名公社」上分享，他住在高雄，待業1個多月，遲遲無法找到工作，列出自己求職的6個條件，分別是週休六日；不用搞辦公室社交，也不用接待或推銷；勞健保勞退；月薪至少32000元；可以幫忙打掃、跑茶和打雜；但不需要幫忙外送、跑郵局或銀行等，直言這些條件都很基本，是不是30多歲的人真的很難找工作？

貼文引起網友討論，不少過來人表示，30歲以上要找工作真的不容易。「43歲更慘，工作條件設定和你一樣，但真不好找」、「30歲離開公司，在家躺了5年」、「40幾歲找工作，沒特殊要求，還是沒人請」。

另有經歷過中年轉職的網友則說，原PO的要求不高，年齡也不算大，一直找不到工作，推估是缺乏專業能力，建議可以上課增進實力或是乾脆去考公務員。