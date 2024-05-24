墾丁地區今天（24日）凌晨發生難以解釋的靈異事件，一所花蓮某國中畢業旅行，有5名學生在旅館內感到身體不適，嘔吐昏迷送醫，過程中有學生聲稱看到靈異現象，警方在旅館內檢視，並無發現任何異狀，事件也引起地方議論紛紛。

屏東縣消防局在24日凌晨零時13分接獲報案，指墾丁地區一家旅館有來自花蓮某國中學生不明原因情緒躁動，消防局立即派遣恆春、墾丁、車城、滿州等4個分隊救護車前往緊急救護。

學生們擔心是否為空氣太悶，將身體不適的同學扶到屋外。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

警方也獲報指有學生身體不適，到場協助。據了解，花蓮某國中舉辦畢業旅行，昨晚學生下榻墾丁該飯店休息，陳姓等5名學生從墾丁大街回到旅館房間內不久，突然發生不明原因嘔吐昏迷或頭暈，有同學擔心是否為空氣太悶，還將一位學生扶到屋外，還有目擊學生聲稱，有同學受到驚嚇，指稱「看見房內靈異現象，閃過人影詭異畫面，還聞到奇特氣味」，隨即就發生嘔吐昏迷現象。

身體不適的學生有4女1男，均有躁動、哭泣、無力情形，救護人員將5名學生分送恆春地區恆春、南門、恆春基督教醫院等3家醫院。

院方初步排除食物及一氧化碳中毒跡象，引起不適症狀原因不明，僅能判斷應是受到巨大驚嚇；警方事後在房間內檢視，也沒有發現任何異狀。學生在救護後並無大礙，僅肢體無力，發抖想吐，奇異的事件也引發了地方議論。

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