解放軍昨開始在台灣周邊展開軍演引起國際關注，歐盟對外事務部（EEAS）也在23日對此發布聲明指出，中共此舉升高兩岸局勢，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑。外交部表示，台灣堅持民主的信念不會因為遭受脅迫打壓而改變，未來也將持續強化與歐盟等理念相近夥伴的合作關係，共同捍衛自由民主價值

EEAS於23日晚間針對中共進行「聯合利劍－2024A」軍事演習發布聲明指出，中共在台灣周圍展開軍事行動，已升高兩岸緊張情勢。EEAS強調，台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具有戰略重要性。歐盟對於維護台海現狀有直接利益，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑，呼籲各方展現克制，避免任何進一步升高兩岸緊張情勢的行為，並以對話方式解決分歧。

外交部對於歐盟持續密切關注台海情勢，並於第一時間發表聲明，重申對台海和平穩定的堅定立場表示誠摯感謝。外交部強調，台灣堅持民主的信念不會因為遭受脅迫打壓而改變，未來也將持續強化與歐盟等理念相近夥伴的合作關係，共同捍衛自由民主價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以確保台海現狀和印太區域的和平穩定。