立法院24日院會繼續處理國會改革法案，白綠立委發生衝突，民進黨立委林淑芬（中間白衣者）對民眾黨立委麥玉珍揮拳。（截自中天新聞直播）

【立院表決戰】綠白女立委議場互毆 林淑芬右勾拳重擊麥玉珍 @ChinaTimes

立法院今（24日）審國會改革法案再度引發衝突！一早民眾黨立委麥玉珍與民進黨立委林淑芬爆發肢體衝突，但彼此都互控是對方先動手。民眾黨團主任陳智菡稍早在臉書貼出影片，反控是林先攻擊麥，並「大家可以仔細看看林淑芬動手完，得意輕蔑的眼神」。

今天藍綠為了在場內搶貼布條，爆發推擠，麥玉珍也加入戰場。過程中，林淑芬疑似不滿麥擋在前頭伸手推人，麥轉身後不滿被推用左手揮開，結果臉部遭到右勾拳擊中。但雙方對於誰先動手吵得不可開交，各說各話。

民眾黨立委張啓楷在國是論壇中則是透露，真相只有一個，民進黨不要打人還喊救人，並透露麥玉珍已經去台大醫院驗傷，希望民眾做公道伯，還麥與民眾黨一個公道。

陳智菡則在臉書指控，在這波衝突中，林淑芬委員先推了麥玉珍委員三次，然後麥回頭，手舉起來揮動，接著林直接毆打麥的左臉。她並說，「這已經不是林淑芬第一次對麥玉珍動手，大家可以仔細看看林淑芬動手完，得意輕蔑的眼神」。