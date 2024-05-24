賴清德在520就職典禮的演說引發兩岸爭議，對此，大陸央視新聞官方微博22日發文，堅守「統一勢不可擋」原則，引來許多大陸藝人轉發。昨(23日)楊丞琳和陳妍希也跟進發文，還有網友對此製作了一張台灣藝人表態與否的名單，一一點名已轉發和未轉發的藝人。

為了抗議賴清德的演講內容，央視新聞官方微博日前發文寫下：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一」，許多大陸藝人第一時間便轉發，表明立場，和吳奇隆結婚9年的劉詩詩、與趙又廷結婚10年的高圓圓也轉發。

楊丞琳、陳妍希轉發央視發文。（圖／翻攝自微博）

台灣藝人方面，重心轉往大陸多年的歐陽龍二女兒歐陽娜娜及張韶涵、「前甜心主播」侯佩岑等人第一時間便轉發相關文章，昨(23日)另一半是大陸明星的陳妍希、楊丞琳跟進轉發，還有男星王以綸、汪東城、楊宗緯、明道，及導演瞿友寧等人也在已發文名單中。

高圓圓、劉詩詩22日轉發央視發文。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，該名單不僅隨時更新有無發文，除了列出台灣藝人名字外，也會更新解釋藝人的動向，例如安以軒因丈夫陷入官司「多年未發博」，因電影《周處除三害》翻紅的阮經天近日遭逢母親病逝，被寫上「前天家人去世」，並幫霍建華、周杰倫、周子瑜等人寫上「無微博」標記清楚其狀況。