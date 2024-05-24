許多人都喜歡吃炸物，但是否曾留意過店家所使用的食用油？營養師許育禎就透露，日前帶孩子去逛夜市時，看到一家炸物店油鍋內的油竟「黑如機油」，讓她嚇一大跳，並藉此點出回鍋油的5大特點，像是顏色變深又渾濁、產生很多泡泡等，提醒外食族務必要小心，恐有心血管疾病、致癌風險。

許育禎在個人粉專分享2張夜市炸物店的油鍋照，只見油質不僅顏色很深，還大量冒泡，讓她直呼「好可怕的回鍋油」。許表示，無法得知整鍋油使用了多久，竟黑成這樣，旁邊還一大堆人排隊購買。

許育禎接著說，回鍋油又稱為萬年油，其特點包括顏色變深又渾濁、產生很多泡泡、油脂變黏稠、油炸時產生大量油煙，以及油炸過後的食物顏色很深。

至於回鍋油對人體有何危害？許育禎指出，不僅營養流失、油脂酸敗，還會產生大量自由基、致癌物，增加壞膽固醇、罹患心血管疾病的風險，甚至還會致癌。因此，外食族或愛逛夜市的人一定要留意，購買炸物前不妨先偷瞄一下店家的鍋子，「疾病就是這樣吃出來的。」

營養師劉怡里先前在節目上提醒，炸物跟心血管疾病可劃上等號，因為油要能炸食物，一定得達到高溫，當油溫超過180度時，就會產生許多自由基裂變，且炸物常是蛋白質裹上麵粉，會產生糖化作用，使得人體內產生很多慢性病發炎因子，最好少吃為妙。