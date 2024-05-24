酸林淑芬揮出台灣拳擊未來 葉元之：從小投入參加奧運就她

立法院今（24日）院會將續審國會改革其它40多條修正案，一早藍綠立委已衝進議場搶占主席台，並高掛布條，爆發一波衝突。國民黨立委葉元之今在國是論壇大酸，綠委郭國文是天生美式足球選手、林淑芬是天生練武奇才、一拳打出台灣拳擊產業的未來，未來會請「拳上」主辦方邀請林淑芬參賽，提升台灣拳擊能量。

葉元之表示，這兩三天跟民進黨算是朝夕相處，看到台灣豐富的生命力，民進黨立委郭國文，天生的美式足球選手，搶了祕書長周萬來的書，一瞬間爆發，搶了之後沒人攔的住，左一步右一步立刻衝出會場，「這種人不去打美式足球，不就是影響台灣的運動能量嗎！」

葉元之也說，今天早上，民進黨立委林淑芬，一拳揮出台灣拳擊的未來，民眾黨立委麥玉珍不過是被林推了之後，回頭打了林一下，林淑芬馬上在0.00001秒的反應時間內，一拳朝麥玉珍臉上打下去。剛剛看到麥玉珍臉非常紅腫，不僅在哭還在冰敷。

葉元之大酸，「像林淑芬委員這麼好的天生練武奇才，為甚麼不去報名巴黎奧運呢，如果從小參加拳擊產業，那台灣的拳擊產業就可以邁入世界頂尖」。自己有個朋友就是舉辦拳擊賽「拳上2024」的主辦人，會請他遞邀請函給林淑芬，讓林參加比賽，提升拳擊能量。

葉元之還提到，民進黨立委的助理，在議場二樓偷拍國民黨委員手機的畫面，對話清楚到可以發臉書炫耀，民進黨這樣的偷拍文化，為甚麼不用在正道，去參加攝影比賽呢？葉元之總結說，這麼多人才被埋沒在這邊，希望他們能發揮才能，為台灣、為國爭光。

葉元之最後也談回國會改革的主軸，舉疫情期間，有小吃店轉型做快篩，接了16.5億元的生意，但是老闆卻曾因賣假口罩違反醫事法、涉嫌詐欺，行政院衛福部跟這樣的廠商合作，但立法院卻因為都是民進黨自己人都不查，現在推動調查權就是要把過去八年不能查的弊端查出來，卻遭到民進黨瘋狂阻撓，但國民黨會堅持下去，幫人民查弊案。