不少人騎機車都是自學，屏東監理站21日指出，經過研究，考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險減少59％、肇事風險減少36％，為鼓勵機車上駕訓，除交通部補助學費1300元外，高雄區監理所與機車業者共同舉辦高、屏、澎、東地區「機車上駕訓抽光陽機車、拿補助活動」，最大獎是市價5萬5000元的光陽機車1輛。

屏東監理站站長羅振瑞表示，研究顯示推動機車駕訓對增進道路交通安全確實具有成效，今年度交通部補助名額至4萬名，而鈞慶車業公司身為光陽機車高屏地區總經銷商，善盡企業社會責任，關心屏東地區機車安全，攜手高雄區監理所及屏東監理站轄區5家機車駕訓班，推出加碼抽獎，特別加碼1輛光陽機車作為抽獎活動最大獎，二獎為全聯禮券2000元，共15名，嘉惠高、屏、澎、東地區民眾。

屏東監理站表示，即日起至11月30日，報名屏東縣有能駕訓班、潮州駕訓班、東港駕訓班、弘全駕訓班及恆春駕訓班的「普通重型機車」班別並考取駕照，且至抽獎前無違規及肇事紀錄，即獲抽獎資格。

另外，活動期間報名以上機車駕訓班結訓學員，在高屏地區光陽機車門市購車者，額外加贈1000元家樂福禮物卡。