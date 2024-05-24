台中市有多項毒品前科的52歲李姓男子，自認最危險的地方最安全，將霧峰老家作為販毒據點，似無忌憚進行毒品交易，台中市刑大掌握具體事證，協同維安特勤隊破窗丟擲震撼彈攻堅，屋內李男與4名藥腳被驚人巨響嚇到束手就擒，警方查扣各式毒品，清查李男販毒半年不法所得達數百萬元，檢方偵結後將全案依毒品罪嫌起訴。

警方調查，李姓男子先前曾在台中逢甲地區販毒落網，仍惡性不改，轉到霧峰區老家另起爐灶，販賣各式毒品，因長期以販毒為業，累積不少基本「客群」，生意絡繹不絕，反而因出入分子複雜，引起警方側目。

台中市刑大偵二隊歷經3個月追查，考量該處為民宅區，為避免追捕風險，出動維安特勤隊等30名警力，迅雷不及掩耳強行破窗後，投擲震撼彈強行攻堅，瞬間發出震耳巨響，讓屋內正在進行毒品交易的李男與4名毒蟲，嚇到呆若木雞趴地束手就擒。

警方在屋內查獲海洛因、安非他命、毒品咖啡包、電子磅秤等贓證物，估算李男販毒半年期間，不法獲利超過數百萬元，李男因坦承犯行，犯後態度良好，檢方諭知10萬元交保，並在偵結後依《毒品危害防制條例》提起公訴。

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