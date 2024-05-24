Jaylen Brown with the steal and gets the and-1 bucket on the other end 😤



He has 33 points with the 4th quarter left to play!!pic.twitter.com/rMaD7OVplj — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 24, 2024

「綠衫軍」塞爾提克總算展現聯盟龍頭該有的強勢表現！傑倫布朗全場投27中14，攻下全場最高40分，塔圖也在下半場攻下全場23分當中的19分，攜手幫助塞爾提克24日在自家主場126比110輕取溜馬，在東區冠軍賽取得2勝0敗領先優勢，接下來G3將於26日移往溜馬主場進行。

塞爾提克第二節開始火力全開，靠著傑倫布朗連拿10分，打出誇張17比0猛攻，一度領先到16分，溜馬直到第二節還剩6分45秒才靠奈史密斯罰球拿下次節第1分，幸好接下來溜馬打出8比0追上，打完上半場，溜馬僅以51比57領先，傑倫布朗半場24分，席亞卡16分。

溜馬雖在第三節一度靠席亞卡火力，縮小雙方差距到只差兩分，但塞爾提克再次拉開領先差距，靠的是塔圖、傑倫布朗兩人穩定火力，甚至打到末節剛開始，塞爾提克擴大領先到17分，甚至打到比賽還剩7分33秒，傑倫布朗上籃幫助塞爾提克104比86領先。

眼見場上局面逐漸被塞爾提克控制，溜馬總教練卡萊爾也提前換下主力，僅留內姆哈德跟替補在場上奮戰，接著最後4分33秒更用全替補應戰，擺明已經提前放棄這場比賽，塞爾提克直到比賽還剩1分29秒才用暫停換下塔圖與傑倫布朗休息宣告勝利。

塞爾提克除了雙探花優異表現，懷特也拿23分、6助攻與4籃板，哈勒戴15分、10助攻，普里查德12分；溜馬以席亞卡28分最高，內姆哈德16分，可是明星主控哈利伯頓卻在下半場因為左腿痠痛提前退場，能否順利趕上G3回歸目前充滿變數。