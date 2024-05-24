坎城影展紅毯星光一波波，從女星佩戴的珠寶款式與偏愛的寶石，不難瞧出珠寶新近的流行風潮，在螢幕上演出風格前衛大膽的艾瑪史東（Emma Stone），走紅毯卻偏愛風格低調優雅的珠寶，黛咪摩爾（Demi Moore）以華麗珠寶展現巨星氣勢，重返影壇，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）則將長鍊披在粉肩上，與平肩禮服合而為一，佩戴長鍊珠寶的新創意，勢必將掀起流行。

時尚女神凱特布蘭琪將長項鍊披雙肩，預計將引領流行。（LV提供）

榮任坎城影展官方贊助珠寶的蕭邦（CHOPARD），在影展期間同步發表「童話故事」（Contes de Fees）系列珠寶，紅毯上熠熠女星紛紛化身童話故事中的公主，有了蕭邦珠寶的襯托，更加美豔動人，可說是影展紅毯的最大贏家，其中黛咪摩爾以重返影壇之姿在坎城期間出席多場影展活動，以亞曼尼 (Armani Prive)、Balenciaga、Schiaparelli多款華服搭配蕭邦珠寶，成為影展最耀眼矚目的一代巨星。

黛安克魯格出席坎城影展《裹屍布》首映會時，穿凡賽斯寶藍色亮片高訂禮服搭配蕭邦珠寶，風華絕代。（CHOPARD提供）

Bella Hadid穿幾近半裸的Saint Laurent透明絲紗緊身禮服，搭配蕭邦珠寶，十分吸睛。（CHOPARD提供）

川普傳記電影《誰是接班人》女主角瑪麗亞巴卡洛娃佩戴蕭邦珠寶走紅毯。（CHOPARD提供）

黛安克魯格（Diane Kruger）出席坎城影展《裹屍布》首映會時，穿凡賽斯（Atelier Versace）寶藍色亮片高訂禮服搭配蕭邦珠寶，低調的黃鑽戒指、手鍊和黃鑽耳環，風格簡約，展現氣質女神的優雅氣度。美國名模Bella Hadid身穿一襲幾近半裸的Saint Laurent透明絲紗緊身禮服，雙手佩戴數枚超大克拉數的戒指，耳際是兩顆大克拉黃鑽耳環，展現豪門閨秀的自信與奢華貴氣。在川普傳記電影《誰是接班人》（The Apprentice）有吃重演出的瑪麗亞巴卡洛娃 (Maria Bakalova)，身穿Dolce & Gabbana為她量身訂製的手繪禮服，在蕭邦彩寶的加持之下，展盡風華。

艾瑪史東以白色寬版落肩短洋裝佩戴De Beers鑽石耳釘和藍鑽戒指，大膽又有童趣。（De Beers提供）

甫拿下奧斯卡影后的艾瑪史東出席她主演的新片《善良的種類》(Kinds of Kindness)時，以白色寬版落肩短洋裝佩戴De Beers鑽石珠寶，她選擇經典雋永的DB Classic鑽石耳釘，低調奢華，指間佩戴The Alchemist of Light系列Optical Wonder藍鑽戒指，大膽獨特又帶有些許的童趣，與她的個人風格十分相襯。

Selena Gomez穿Saint Laurent黑白禮服搭寶格麗珠寶走紅毯。（BVLGARI提供）

寶格麗MAGNIFICA系列DIAMOND SWAN鑽石項鍊。（BVLGARI提供）

美國女星Selena Gomez也不遑多讓，身穿Saint Laurent黑白禮服搭配寶格麗（BVLGARI）珠寶走紅毯，粉頸一件MAGNIFICA系列DIAMONDSWAN頂級鑽石項鍊閃閃動人，主石是一顆10.24克拉水滴形切割鑽石，在多種切割形象的鑽石和珍珠母貝的襯托下，更顯璀璨光彩，天鵝的眼睛是兩顆粉鑽，耀眼奪目。

安雅泰勒喬伊穿DIOR禮服搭配Tiffany & Co.珠寶走紅毯，仙氣飄飄。（美聯社）

瑞典名模艾莎霍斯克穿穿Prabal Gurung曳地禮服，佩戴Tiffany & Co.藤蔓造型的頸鍊，風華絕代。（路透社）

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）則身穿DIOR禮服搭配Tiffany & Co.珠寶走紅毯，猶如緞帶般獨特造型的鑽石項鍊，更加襯托她細緻五官的臉龐，展現優雅空靈的仙女氣質。瑞典名模艾莎霍斯克（Elsa Hosk）則穿黑白色系Prabal Gurung曳地禮服走紅毯，粉頸佩戴Tiffany & Co.藤蔓造型的頸鍊，風華絕代。

Qeelin代言人潤娥身穿一襲白色裸肩禮服搭配全套Qeelin Wulu Lotus Pond系列珠寶。（Qeelin提供）

Qeelin代言人潤娥身穿一襲白色裸肩禮服搭配全套Qeelin Wulu

楊紫瓊身穿Bottega Veneta皮革流蘇禮服搭配MIKIMOTO珍珠。（擷自IG）

Lotus Pond系列珠寶，白玉鑲鑽的獨特工藝，巧妙融合古典與現代，展現瑰麗光芒，精雕細刻的葫蘆造型溫潤婉約，盡顯東方女性的柔美高雅。

凱特布蘭琪向來是引領流行的時尚女神，她身穿Haider Ackermann為Jean Paul Gautier操刀設計的長禮服，是以黑色、粉紅、嫩綠三色絲緞拼貼而成，最特別的是她發揮創意將LV長鍊橫披在肩上，更加突顯她的優美肩頸線條。另楊紫瓊身穿Bottega Veneta皮革流蘇禮服搭配MIKIMOTO珍珠項鍊和大顆珍珠戒指，也贏得佳評如潮。