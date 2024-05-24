立法院今（24日）院會將續審國會改革其它40多條修正案，國民黨、民眾黨團一早搶占主席台。多個民團也號召民眾再次集結在立法院外，即使現場偶有細雨，主辦單位也在中午12點宣布，現場已經超過1萬人，青島東路已經滿人，人潮外溢到濟南路。

立法院院會今續審國會改革法案，院外今也有台灣公民陣線、經濟民主連合、公投護台灣聯盟、台灣民主實驗室等數超過六十個公民團體再次號召群眾於立法院外青島東路與濟南路集結，舉行「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」活動，要求將《立法院職權行使法》與《中華民國刑法》藐視國會罪等修法法案退回委員會重審。昨天藍營已傳出消息，指控綠營今會動員群眾、甚至有中南部黑道北上來抗議，遭綠則反批無證據亂指控。

台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、經濟民主連合、台灣人權促進會、地球公民基金會等超過四十個團體聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，24日再次集結，一早9點會場已陸續有民眾入場關注。（鄧博仁攝）

台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、經濟民主連合、台灣人權促進會、地球公民基金會等超過四十個團體聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，24日再次集結，儘管偶有細雨紛飛，但是多數群眾仍然選擇冒雨前來。（鄧博仁攝）

今一早9點，議場外已陸續有民眾冒雨前來，至中午12時，主辦宣布現場已經1萬人，人潮聚集速度比21日還快，期望能聚集10萬人到場。現場也同步轉播立法院院會畫面，許多民眾也手拿標語，「沒有討論，不是民主」、「程序正義，守護民主」、「我藐視國會」。

超過50個民團24日號召民眾在立法院外青島東路與濟南路集結，要求將《立法院職權行使法》與《中華民國刑法》藐視國會罪等修法法案退回委員會重審。（鄧博仁攝）

超過50個民團24日號召民眾在立法院外青島東路與濟南路集結，要求將《立法院職權行使法》與《中華民國刑法》藐視國會罪等修法法案退回委員會重審。（鄧博仁攝）

超過50個民團24日號召民眾在立法院外青島東路與濟南路集結，要求將《立法院職權行使法》與《中華民國刑法》藐視國會罪等修法法案退回委員會重審。（鄧博仁攝）

目前立法院外現場，青島東路已經塞滿人，人潮外溢到濟南路上，中山南路已經封住慢車道轉為人行區。不過青島東路西側、中山南路、濟南路西側，雖是反對國會改革團體申請，但青島東路東側則是由支持國會改革的團體申請，正反雙方在院區外陸續集結。

超過50個民團24日號召民眾在立法院外青島東路與濟南路集結，要求將《立法院職權行使法》與《中華民國刑法》藐視國會罪等修法法案退回委員會重審。（鄧博仁攝）