解放軍「聯合利劍—2024A」大規模環台軍演

在賴清德5月20日發表總統就職演說，誓言捍衛台灣民主和主權後，對岸23日隨即在台灣周邊展開為期兩天的「聯合利劍—2024A」大規模軍演，並說這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

《紐約時報》（The New York Times）23日分析指出，這次演習是北京對賴清德就職演說的首次實質回應。解放軍東部戰區5月23—24日出動陸、海、空軍和火箭軍等兵力，在台灣、金門、馬祖、烏丘嶼及東引島周邊演習。國防部說，到23日下午為止，中方出動了15艘海軍艦艇、16艘海警船和42架軍機，但沒有任何對岸軍機和軍艦進入台灣領海。

儘管賴清德在就職演說中誓言捍衛台灣，但也設法以其他方式表達了和解的態度。雖然中國2016 年凍結兩岸會談，但賴表明，他仍願意與北京會談。然而，北京對賴清德強調台灣民主，兩岸平等，「互不隸屬」，並要求對岸不要威脅台灣等聲明所激怒。中共政治局委員、中央外辦主任王毅痛批賴清德「背叛民族和祖先的醜行令人不齒」，並強調所有的「台獨」分裂分子「都將被釘在歷史的恥辱柱上」。

而新加坡國立大學（NUS）政治學系副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）指出，「不管賴清德說了甚麼，或沒說什麼，北京似乎已決心向台灣施壓。」解放軍藉由這些演習，可以從中汲取如何在台灣周邊實施可能的「隔離」或封鎖的寶貴教訓。許多專家認為，要是北京試圖迫使台灣統一，可能會先設法使用武力，嚴格限制台灣的海、空通道。

China launched two days of military drills surrounding Taiwan in what it called a “strong punishment” to its opponents on the island.https://t.co/QRgVJNW4HR — The New York Times (@nytimes) May 23, 2024

而淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授揭仲說，中方這次宣布的演習範圍和性質顯示，「利劍」演習是以攻台的不同階段為依據。他說，這次演習可能是評估將台灣離島納入封鎖的一種方式。揭仲說，這次演習和解放軍近兩年舉行的大規模演習不同，可能在於演練奪取其中一個島嶼。

此外，這次演習還能為解放軍不同軍種和海警提供協同作戰的機會。中方官媒說，福建海警宣布，將在戰略位置重要的烏坵和東引周邊進行「綜合執法演練」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林碧瑩（Bonny Lin）指出，中方海警和解放軍演習同步，進行執法訓練，將有助於解放軍和海警進一步在台灣周邊廣大的海域協同執行任務。她說，這對他們從事一連串對台軍事行動來說，將是寶貴的經驗。