許多民眾都對於浴室的清潔感到困擾，一名住在套房的女網友表示，家裡浴室沒有對外窗，也沒有抽風機，她洗完澡後用電風扇朝浴室吹還是很潮濕，角落會累積水垢且有異味，不知道該如何改善。多數網友都建議她買台除濕機；也有不少過來人分享，洗完澡後用刮刀把水刮掉，「花不到1分鐘，濕度直接降，完全沒水垢，也不會發霉，比除濕半天還有效。」

一名女網友在批踢踢發文表示，前陣子搬進一間坪數較小的套房，屋內大致還不錯，唯一缺點就是浴室沒有對外窗，也沒有抽風機，她每次洗完澡都會拿電風扇朝著浴室裡吹，不過還是很潮濕，角落開始長水垢，也會飄異味，不知道該如何改善。

話題引發熱烈討論，許多網友直言，浴室沒有對外窗和抽風機，一定要買台除濕機，「用電風扇吹只是讓濕氣擴散，連房間都會容易發霉」、「除濕機是套房必備」。

也有一票過來人建議，洗完澡用刮刀把牆壁、地板的水刮一刮，比除濕機除半天還快，「刮刀便宜又有效」、「刮水後開循環扇，15分鐘內就乾得差不多了」、「刮刀超好用，每天花不到1分鐘，浴室完全沒水垢，也不容易發霉。」