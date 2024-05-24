不少人吃完早餐很快就感覺昏昏欲睡，該如何改善？對此，營養師劉雅惠分享3招，包括先吃蛋白質後吃澱粉、不要一次吃到撐，以及麵粉製品改米飯，白米改成糙米，就能有效穩定血糖，使飯後更有精神。

劉雅惠在個人粉專以「吃飽就想睡怎麼辦？」為題發布影片，她表示，想避免早餐後愛犯睏現象，可試著掌握3大原則，首先是先吃蛋白質後吃澱粉，因為蛋白質的消化速度較慢，血糖上升不會這麼快，就比較不會想睡覺；其次是不要一次吃到撐，尤其是饅頭、炒麵、炒飯等，幾乎都是澱粉吃到飽；最後是麵粉製品改米飯、白米換糙米。只要讓血糖穩定，就自然不會想睡覺。

劉雅惠先前提到，早上趕上班到早餐店，許多人常隨意點滿滿都是澱粉，其中暗藏很多高GI的食物，導致血糖升得越快，早上越容易感到疲累。她指出，挑選時應注意2大重點，分別是避免澱粉、精製糖和大量油搭配；以及適當蛋白質，穩定血糖、增加飽足感。

劉雅惠更進一步分享早餐的3個NG組合，包括果醬吐司配果汁、培根蛋餅搭紅茶，以及燒餅油條加奶茶。她建議換成吐司夾蛋配牛奶、肉包搭豆漿、燻雞蛋餅加鮮奶茶，會是比較好的選擇。

劉雅惠提醒，太單一碳水，血糖快速上升會讓人沒精神，而減少碳水，增加蛋白質則可延緩血糖波動，並把飲料改成乳製品，同時補充鈣質與蛋白質。另外，若可以的話，加點膳食纖維會更完美。