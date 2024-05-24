周五香港恆生綜合指數早盤跌205點或1.1%，為18662點。國企股(H股)跌1.1%。科技指數跌1.9%。

網路科技股普遍走低，嗶哩嗶哩跌逾10%，騰訊、京東跌逾1%，阿里巴巴跌0.6%。

藥品股跌幅居前，康方生物跌36%，百濟神州跌8%，榮昌生物跌7%。

小米跌2.8%；該公司周四公布業績，上季調整後獲利升一倍，優於市場預期，同時並調高今年交車目標至12萬輛。

網易則上漲3.1%，該公司上季調整後股東應佔利益增加12.5%，符合預期。

《期貨》台指期開盤下跌157點 金電乏力
《國際金融》利率擔憂重現 歐股晨跌0.82%
《半導體》矽格配息2.68元這天發放 殖利率逾3%
#1% #8% #205 #業績 #7%
透過【Google新聞追蹤中時新聞網