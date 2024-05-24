37歲歌手謝和弦和第二任妻陳緗妮被Keanna（戴一軒）告侵害配偶權，須償還120萬加利息約134萬債務。昨（23日）謝和弦夫妻在律師陪同下，捧著現金赴新北地方法院還債，吸引媒體拍攝。事後，陳緗妮被網友酸頭髮很油，她親自PO無濾鏡照駁斥。

謝和弦夫妻昨下午帶著新台幣134萬4860元現身新北地院，交給Keanna的委任律師，確認金額無誤後，雙方簽立清償證明書後，代表還完債務，此案正式畫下句點。不過，陳緗妮曾告Keanna妨害名譽，隨後再前往地檢署開庭，兩人的官司紛爭未完全平息。

豈料，許多網友看到謝和弦夫妻還錢的照片，開始酸言酸語，除了暗示謝和弦發福，還嘲笑陳緗妮的頭髮很油，勸她洗頭等。對此，陳緗妮昨在限時動態放上自拍照，表示前往地院前，有請化妝師和造型師打點，「我基本上就是連濾鏡都不開了，直接原相機。然後我的頭髮一點也不油啊！問我們的髮型師就知道了！」

謝和弦太太陳緗妮說有特意請人妝髮，不可能頭油。（圖／IG@陳緗妮）

陳緗妮貼上與網友的對話。（圖／IG@陳緗妮）

事後，謝和弦也在臉書向Keanna喊話：「希望可以用錢淨化一下人心，以後我們沒有欠您一分一毫。」眼看酸民頻留言砲轟，謝和弦再發揮大砲風格反擊：「那些有能力從100萬再賺到1000萬的人，通常不會浪費時間在網路上當鍵盤俠酸民，有目標有動力生活追求靈性萬般皆是浮雲。」