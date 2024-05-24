人氣Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉（王晴蒂）日前和搭檔Ken到立法院前想了解民眾聚集的訴求，沒想到遭激動民眾當面嗆：「滾出去」，最後兩人表情尷尬離開遮。網上也出現眾多評論，有人批評凱莉政大只念一半就休學，難怪沒什麼料，對此，凱莉稍早直球回應這不是什麼新爆料，她之前就在節目上說過，也承認高中、大學成績不好，愛翹課。

稍早，凱莉在IG限時動態回應：「看到有人在批評我政大政治系唸到一半就休學出國了，難怪沒料，像發現什麼新大陸一樣」，凱莉無奈表示自己大學時真的都在打籃球，導致成績不好還愛翹課，常常擔心會被二一，並指：「這真的不是秘密，也沒什麼好丟臉的，我在好多節目上都講過，這應該是很多大學生的共同記憶吧」。

凱莉回應學歷爭議。（圖／翻攝自wang.kylie IG）

凱莉接著補充說，高中學姊看到她的限時動態，笑說不要說在政大了，高中時期也是一樣的狀況，凱莉說：「我高中都在玩，一天到晚翹課成績超爛，每天都在煩惱被當掉，好險留級已經取消了，但高三的時候差點因為翹太多課拿不到畢業證書」，但凱莉依舊超愛自己的高中生活，據知凱莉當時念的是師大附中。

凱莉日前跟Ken到立法院前了解狀況，沒想到走進遮雨棚時，許多民眾開始喊出：「百靈果滾出去！」，凱莉笑容瞬間僵掉，只能揮手打招呼後便離開。事後凱莉分享心情說：「其實我剛剛有點難過，然後那個一轉身，很多人就湧上來說『妳不要太介意，大家只是情緒比較激動』，我就覺得好可愛喔」，更有民眾追上來找他們，要他們別介意，該名民眾說當時自己身邊有位奶奶也跟著罵百靈果，民眾問奶奶：「您真的有聽過百靈果嗎？」奶奶說其實她根本不知道百靈果是什麼，「她只是跟大家一起喊」。