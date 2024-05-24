大陸海警「14509」、「14607」等2艘編隊，以近10節高速朝馬祖東引水域航行。（海巡署提供）

大陸昨（23）日宣布進行為期2日聯合演練，海巡署同步於東引、烏坵等2處偏遠島嶼偵獲2艘大陸海警船以編隊方式航入我國限制水域。今（24）日大陸故技重施，海巡署機先部署巡防艇全程對應驅離，海警船航入時間約1小時，此為5月份第8度侵擾金馬水域。馬祖漁民說，只要沒有從事走私，合法捕魚作業是不會受到影響。

海巡署指出，今上午8時3分，大陸海警「14509」、「14607」等2艘編隊，以近10節高速朝馬祖東引水域航行，外側由海警「14517」策應，海巡署以 PP-3586、PP-3571等2艇平行監控、告警驅離下，海警船於9時整駛離。

與東引相距約100浬之烏坵島，由大陸海警船舷號「14606」、「14506」同時對我編隊侵擾，另有「14502」在外環伺；海巡署調度PP-10039、PP-10035等2艇對應示警，全程蒐證廣播命令離去，海警船於8時59分航出我國水域。

海巡署表示，本月以來大陸海警船已8次駛入金馬限制水域，影響海上航行安全、破壞和平穩定，更無益兩岸對等交流，要求中國自我克制，立即停止不理性行為，海巡署將以堅定的態度，捍衛國家主權及安全。

馬祖漁民透露，自從金門事件後，馬祖外海也常見到大陸海警船，馬祖漁業電台經常向漁民宣導，請勿從事海上非法走私，以免被對方逮到，基本上正常合法捕魚是沒有受到影響。

馬祖漁民說，漁民通常不超過6海哩作業，都在馬祖外海捕魚，安全性是沒有問題，「只要自己行得正，所以不會有困擾」，而且雙方都有雷達，可以偵測掌握到船隻是否有靠接。「基本上，不要和對方硬碰硬，能閃就閃。」