林秉樞施暴前立委高嘉瑜案，法院共認定林觸犯妨害祕密等13罪執行2年2月，傷害罪判刑8月定讞，他在獄中已逾1年1月，檢方就這13罪聲請定其應執行之刑，台灣高等法院裁定，林秉樞犯13罪應執行有期徒刑2年9月，林不服提抗告，遭最高法院駁回確定。

2021年9月林秉樞與高嘉瑜視訊時，曾竊錄截圖9張裸照，11月他指示女助理，在高嘉瑜上節目時「斗內」留言恐嚇，還在馥都飯店對高施暴，登入高的臉書貼出「小馬送我的勞力士手錶，真的很開心」等圖文，假冒高傳訊，甚至要求高寫下自白書。

數日後林秉樞在母親靈堂逼迫高嘉瑜下跪、拉扯頭髮，他擔心惡行被媒體揭發，持私密影像、錄音檔等物恐嚇高，還要求女助理P圖偽造存款交易明細。

一審及二審依竊錄、傷害、偽造文書、恐嚇、無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄、強制等7大罪狀，一罪一罰共判刑13罪，除傷害罪判刑8月，其餘12罪判刑3月至6月不等，合併執行2年2月，可易科罰金，因未上訴已定讞，檢方聲請後，高院裁定林執行有期徒刑2年9月，林提抗告遭駁回。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。