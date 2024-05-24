花蓮一所國中近日去墾丁旅遊，其中5位國中生回飯店後，突然身體不適，陸續出現嘔吐、頭暈、情緒躁動等症狀。送醫檢查，推估是受到巨大驚嚇，目前5位學生都已無大礙，警方到飯店房間檢查，也沒發現異狀。中華大日宗教文化協會秘書長陳振甫表示，可能是「卡到陰」，建議要去收驚。

花蓮某國中去墾丁畢業旅行，5名學生在飯店突然身體不適，出現嘔吐、昏迷、頭暈、不明原因情緒躁動、哭泣和全身無力等症狀。緊急送醫檢查後，初步排除是食物中毒與一氧化碳中毒，僅能推測是受到巨大驚嚇，但5人目前已無大礙。

警方到場了解，學生回飯店不久後突然身體不適，有目擊的同學說「同學受驚嚇，看見房內靈異現象，閃過人影詭異畫面，還聞到奇特氣味，接著就開始嘔吐。」但警方進入房間檢查，並沒有發現房間有任何異狀。

根據《聯合報》報導，中華大日宗教文化協會秘書長陳振甫表示，以宗教民俗學的角度看，可能是「卡到陰」，被不乾淨的東西嚇到發燒、嘔吐等，很有可能會反覆發生，建議要去大廟收驚。

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