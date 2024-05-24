邱姓男子受林男委託為第16任總統、副總統選舉被連署人郭台銘、賴佩霞募集連署書，每張連署書100元，邱男找數名友人允諾連署，但尚未交付連署書，嘉義地方法院依違反總統副總統選罷法之行求賄賂罪，判邱男6月、褫奪公權1年，併科罰金50萬元。可上訴。

判決書指出，羅姓男子於2023年12月17日約林姓男子在嘉義市南門市場附近公園旁的停車場見面，告訴林男連署可以拿100元，向林男行求期約賄賂，並邀約林男向他人徵求連署書，林男同意連署及協助蒐集連署書，而收下羅男交付的9張空白連署書。

當天下午4點林男到邱男的住處，向邱男及邱妻以每張連署書100元的代價行求賄賂，邱男允諾連署且幫忙募集連署書，邱妻拒絕，邱男收下9張空白連署書，並於2023年11月1日陸續找了4、5名友人允諾連署，但尚未交付連署書，警方於11月1日在邱男住處查獲扣得9張空白連署書。

法官審結認為邱男違反《總統副總統選舉罷免法》第87條第1項第2款之行求賄賂罪，考量邱男從事人體彩繪相關工作有穩定收入、婚姻經濟等情形，判處有期徒刑6月，併科罰金50萬元，罰金如易服勞役，以3000元折算1日。褫奪公權1年。

判決書指出，犯《總統副總統選舉罷免法》第5章之罪，宣告有期徒刑以上之刑者，並宣告褫奪公權，總統副總統選舉罷免法第99條第3項有明文規定。而此項褫奪公權，有強制性，不受刑法第37條第2項特別規定宣告1年以上有期徒刑之限制，法院應優先適用。