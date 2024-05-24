據法國廣播電台引述英國《金融時報》報導，摩根大通董事長兼首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）23日表示，該公司在中國的部分業務近年來出現「斷崖式下滑」，凸顯了西方機構在中國投資銀行業面臨的挑戰。戴蒙在上海舉行的摩根大通旗艦會議上向與會者發表的私下評論中說，業務「增長」了，但「艱難」。

戴蒙說：「在過去幾年裡，一些投資銀行業務出現了斷崖式下滑，我對此並不擔心……這將會有起有落」。他補充說，包括資產管理在內的其他業務「有望隨著時間的推移而增長」。戴蒙表示：「無論我們在哪個國家，我們都會繼續投資。」摩根大通拒絕對此發表評論。

報導稱，今年的上海會議與會者包括微軟聯合創始人比爾·蓋茲（Bill Gates）、Citadel投資公司創始人格里芬（Ken Griffin）和阿里巴巴聯合創始人蔡崇信。在上海舉行的摩根大通第二十屆全球中國峰會已有20年的歷史，但最近正值美中地緣政治緊張局勢惡化的陰影。

美國和跨國公司在中國大陸的業務受到華盛頓的高度關注，它們在很大程度上避開風頭，而國際銀行則努力在中國龐大但基本封閉的金融市場上保住一席之地。在經濟信心疲軟的背景下，中信集團和中金公司等國內證券商主導的活動也有所減少。

全球金融數據提供商迪羅基(Dealogic)的數據顯示，2024年大陸國內首次公開募股共募集資金600億人民幣，是2009年以來的最低水平，同比下降了85％。迪羅基的數據還顯示，今年只有一家美國銀行參與了中國的股票發行。4月份，高盛參與了深圳信立泰藥業股份有限公司8000萬美元的後續發行。

摩根大通去年獲批全資控股上海一家資產管理公司，其此前在該公司持有少數股份。其他銀行也獲得了新的批准，包括法國巴黎銀行上月全資控股一家證券經紀公司。戴蒙列舉了摩根大通增加的所有權股份，他說，該公司在中國大陸有1200家銀行客戶，其中許多是跨國公司，摩根大通對中國的研究遍布全球。

雖然國際銀行在中國國內證券市場的競爭中舉步維艱，但一系列中企現在都有雄心勃勃的海外擴張計畫。與會嘉賓包括金融投資平台富途控股、連鎖餐飲企業海底撈——其海外子公司特海國際上周在紐約上市，及電動汽車生產熱潮中的電池製造商寧德時代等公司。

2021年，戴蒙曾放言稱摩根大通將比中國共產黨更長久，結果引發爭議，他隨後為此兩度道歉。在今年的活動上，戴蒙說中美兩國在反恐和反核擴散方面有共同利益。他說，「它沒有理由捲入戰爭。中國從來沒有擴張過。」