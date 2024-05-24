立法院會今續審國會改革法案，民進黨立委林淑芬和民眾黨立委麥玉珍爆發肢體衝突。民眾黨指出，林淑芬毆打麥玉珍的左臉後，還反控是麥玉珍先動手，「這拳不只打在麥玉珍的臉上，也重重打在新住民的心上、傷害了台灣民主」；他們呼籲，身為民進黨主席的賴清德總統，展現總統格局要求綠委為自己的脫序行為道歉。

民眾黨今說，民進黨暴力已經不是第一次，繼17日林淑芬直接推打麥玉珍，導致她手臂受傷後，今林淑芬再次攻擊、毆打麥玉珍。為此，民眾黨嚴正譴責民進黨立委的暴力行為，並呼籲賴清德展現總統的高度與格局，要求綠委為自己脫序的行為道歉。

民眾黨指出，直播畫面清楚拍下，民進黨的林淑芬從台階上下來的時候，為了要麥玉珍「讓路」，連推了麥玉珍三次。第三次力道之大、讓麥玉珍明顯往前傾，麥玉珍感覺到攻擊回頭也舉起手揮舞，但她並沒有碰到林淑芬，結果林淑芬竟然直接飽以老拳，重重毆打麥玉珍的左臉。力道之大，讓麥玉珍左臉立刻紅腫，而林淑芬卻滿臉不屑笑著、甩著她的布條離開，後來還在議場外拉開喉嚨大喊，反控是麥玉珍先動手傷人。

民眾黨指出，林淑芬的選區有多少新住民與移工，在為台灣的經濟也為自己的生計努力。他們無時不刻想融入台灣，但林淑芬卻不斷針對麥玉珍，今天的一拳，那耀武揚威的一拳，重重打在代表新住民民意的麥王玉珍臉上，就像在告訴新住民們，不要以為你們跟我們是一樣的、是平等的，「向我低頭、不要擋路！否則教訓妳、打妳，剛好而已！」

民眾黨說，這一拳不只打在麥玉珍的臉上，也重重打在新住民的心上、傷害了台灣民主。民進黨在選舉時，分化人民、歧視新住民，把陸籍配偶與新住民塑造成洪水猛獸；進了國會，更遮掩不了他們對新住民的輕視排擠，那傲慢的嘴臉，無比醜惡，那絕對不是台灣最美的風景。

民眾黨表示，民進黨比人頭比不贏就比拳頭、比拳頭比不過開始造謠，在立法院院會本就是採「多數決」，民進黨卻不尊重民主程序一直要翻桌，不斷的假訊息、不停的暴力攻勢，「民進黨正在戕害台灣民主、動用暴力使民主倒退，我們再次嚴正譴責」。

民眾黨重申，請賴清德要求施暴的立委與民進黨黨團，立即向麥玉珍道歉、向他們汙辱了神聖的立法殿堂與侵害人民權利道歉，停止暴力，停止抹黑，不要一錯再錯，使台灣民主蒙羞。