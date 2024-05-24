陽明海運（2609）今（24）日舉行股東會，小股東大排長龍領取紀念品超商禮券100元。總經理杜書勤表示，陽明過去連續4年獲利，去年全球海運市場本來可能恢復正常狀況，理論上運價應該下修，但紅海危機推了一把，運價出現一波小高峰，是在意料之外。如果紅海危機持續，樂觀看待下半年，今年陽明大有機會連續第5年有盈餘。

杜書勤表示，今年下半年有利、不利因素並陳，有利因素，首推紅海危機，迫使亞洲到歐洲、地中海航線船舶需繞行好望角，航程大增，航商也需投入更多船，預計消化15％～20％運力。

不利因素包括地緣政治情勢持續、通貨膨脹影響消費者購買力，航運還有很多新船交付，將達到運力高峰，仍是挑戰。

陽明過去五年每股稅後純益（EPS），分別為2020年4.51元、2021年48.73元、2022年51.71元、2023年1.37元，今（2024）年首季為2.69元。

針對小股東詢問，EPS為什麽高低差50倍？杜書勤強調，疫情期間所形成的完美風暴罕見，2023年原以為會接近正常狀況，卻突發紅海危機，推高運價一把。海運市場起伏大，不可能天天過年。