一名網友分享，朋友和朋友的老公都是單親家庭出身。最近朋友生小孩了，邀請自己的爸爸到婆家來看寶寶，沒想到爸爸和婆婆卻曖昧了起來，讓朋友超級煩惱。這件事引起網友熱議，有人認為親上加親沒有不好，但也有人認為，如果爸爸和婆婆結婚，老公變哥哥，好像有點怪怪的。

一名網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，朋友剛生完小孩，約她出來聊天訴說煩惱，提到她和老公都是單親家庭出身，她由爸爸帶大，老公則是被媽媽單獨養大，因此婚後她理所當然地與婆婆同住。最近生了寶寶，邀請老爸到婆家看看外孫，沒想到最近卻觀察到爸爸與婆婆的互動曖昧。

原PO表示，朋友很擔心自己的爸爸和婆婆不只是相處融洽，而是對彼此產生好感，甚至發展成為戀人關係，但又不知道該怎麼辦才好。

貼文引起網友討論，不少人表示，這樣親上加親不是很好嗎？而且如果只是互相陪伴的關係，談談戀愛也沒什麼問題。只不過若是要結婚，可能牽涉到財產分配的問題，就會有點麻煩。不過也有網友認為，老公變成哥哥，這樣的關係有點怪。

根據台灣《民法》第970條規定，直系血親和直系姻親之間的婚姻是禁止的，因此子女不能和繼父母結婚，父母也不能和女婿或媳婦結婚。不過，爸爸和婆婆之間並沒有直系姻親的關係，因此從法律上講，他們是可以結婚的。