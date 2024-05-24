「TRE台北國際成人展」將於8月9日至11日在南港展覽館2館登場，本次邀來百位SS級女優共襄盛舉，活動將有設有5大舞台、300個攤位，讓粉絲享受超凡的體驗，首波公布的名單中，由河北彩伽為首帶領共28位神級女優名單，日前公布宣傳影片中，只見到全員超辣比基尼現身，波濤洶湧、乳香四溢，讓人熱血沸騰。

首波公布的名單中，還包括新有菜、櫻桃空、小宵虎南、涼森玲夢、紗倉真菜、藤森里穗、鈴村愛里、葵伊吹、楪可憐、楓富愛、新井里真、惠理、神木麗、姬咲華、明里紬、沙月惠奈、西宮夢、石原希望、石川澪、未步奈奈、北野未奈、木下日葵、小湊四葉、小梅惠奈、小那海綾、七澤米亞、七森莉莉。

「王牌女優」紗倉真菜和「小隻馬女神」七澤米亞下週四（30日）將搶先來台出席活動記者會。紗倉真菜是日本SOD當家王牌女優，更是日本AV界第一才女，2011年出道的她擁有藝人、歌手、作家等多重身分，近期喜訊連連，不僅發行第二本寫真集，第四部小說更入圍第21回「本屋大賞」，有腦又有顏值；出道多年的七澤米亞身高僅145公分，出演片中以妹系角色最為有名，海內外都有不少粉絲，也是暢銷榜上的常勝軍。

此外，今年再度推出老司機最愛的「金卡活動」，讓粉絲們可以與女優親密接觸，看到各個女優身穿白色爆乳小洋裝，展現甜美氣質讓人眼福吃到飽，不只看還可以近距離跟自己心愛的女優互動，幸福指數滿點，而聊天握手之外還能獲得專屬的女優簽名拍立得合照「比心合照」、「搭肩貼近」、「奶奶貼手臂」、「大腿上簽拍立得」的福利。

主辦單位也特別宣布今年將推出TRE周商套票，讓粉絲優先領取限量女優周邊商品， 還可加購升級快速通關入場券 ，其中AV＋舞台更特別設置搖滾區，只有擁有AV＋VIP資格的粉絲能進入，超近距離享受尊榮的貴賓服務。活動門票將於6月1日中午12點在JKFace準時開賣，更多詳細資訊請至TRE台北國際成人展官方網站及臉書查詢。