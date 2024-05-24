【立院表決戰】柯建銘突喊「大聲一點好嗎？」 韓國瑜：那就請你黨團安靜 @ChinaTimes

24日立法院續審國會改革法案，朝野在議場又是鬧哄哄。在會議開始時由立法院祕書長周萬來宣讀議事錄，民進黨立刻高喊程序黑箱，會議無效。國民黨也出招，將卡在續審法案前的報告事項等環節，一律提案「退回程序委員會」，以此加快進入審查，國會改革相關法案也在11時左右正式開始逐條審查。過程中韓國瑜宣讀事項被立院民進黨團總召柯建銘揶揄「大聲一點」，也讓韓國瑜難得動氣，「那就請你的黨團安靜一下！」

上午10點初，韓國瑜宣布開會，並由周萬來宣讀議事錄，儘管民進黨高喊程序黑箱，然韓國瑜表示「議事錄無委員或黨團提出錯誤之處，議事錄確定」。由於每週五院會流程會依序從報告事項、質詢事項、討論事項進行。其中報告事項通常就會花掉一個早上的時間，國民黨也出招，讓報告事項、質詢事項，退回程序委員會，直接從討論事項開始進行，經表決後提案通過，因此也順利在11時初，開始續審國會改革法案。

過程中也發聲插曲，由於民進黨不斷高喊舉手表決黑箱，要求應該可否兩面俱陳，亦即贊成、反對皆統計，韓國瑜便宣告，立法院議事規則35條規定，表決方式由主席宣告之。而韓國瑜於上次黨團協調時，即已表明如果委員可以維持議場和諧，採用表決器表決，三個政黨簽署保證大家坐在位子上表決並維持秩序，才會宣告表決器表決。

韓國瑜也說，舉手表決歷來主席均採單方面贊成之方式呈現表決結果，因此採用舉手表決之方式時，亦循例辦理，依單面贊成之方式呈現表決結果，除非表決結果須取決於主席情況，他才會依職權進行反表決。

在韓國瑜宣告過程中，民進黨立委在台下發出抗議聲，柯建銘還要求韓國瑜「大聲一點好不好？」韓國瑜則回應，「那就請你黨團安靜一下，要不要我從頭到尾念一遍」、「沒有意見等我宣告完，大家再表達意見」、「連柯總召都聽不見」。後來韓國瑜則宣布，「議場太紛亂，休息5分鐘」。