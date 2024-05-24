近日網路流傳一段行車記錄器畫面，一對情侶在路邊發生爭執，女生竟氣到直接把上衣脫了，下一秒雙手放到背後要解開內衣，男方見狀立刻抱住女友阻止，深怕她被路人看光。影片曝光引發熱議，許多網友笑說「一言不合就脫衣」，也有人歪樓留言罵男方，「我就問為什麼要阻止她」、「勸你少管閒事」。

情侶吵架，女方氣到直接脫衣服，把男友嚇壞。（翻攝爆廢1公社）

一名網友在臉書「爆廢1公社」轉發行車記錄器影片，一對情侶站在車子前面吵得不可開交，男方疑似腳痠想坐在地上休息一下，結果女生突然把手上包包一丟，當眾脫掉衣服，剩下一件黑色內衣，接著雙手放到背後要把胸罩解開，男方嚇得趕緊抱住女友，用身體擋住擔心她春光外洩。

貼文不到一天已超過40萬人觀看，許多網友不解「為什麼吵架要脫衣服？」還有人笑說「一言不合就脫衣」、「身材好才可以這樣任性」。

影片最後，男方急忙安撫女友，並拿起衣服幫她穿上。不少網友歪樓留言，「那個男的是在多管閒事什麼」、「我就問為什麼要阻止她」、「把頭蓋住就好了啊，又沒人認識。」