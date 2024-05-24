市議員楊典忠24日在市政總質詢表示，高美溼地原先規畫蓋景觀餐廳，不料卻悄悄喊卡。（陳淑娥攝）

台中市議員楊典忠24日在市政總質詢表示，高美溼地是台中具指標性的觀光景點，但長期缺乏公廁，市府原先規畫蓋景觀餐廳，不料卻悄悄喊卡。台中市府指出，經評估後，高美溼地缺的是公廁，所以決定不蓋景觀餐廳，將增加遊客中心廁所數量。

台中市議會24日進行市政總質詢，市議員楊典忠、林祈烽、鄭功進、施志昌關心高美溼地景觀餐廳停止辦理議題。

楊典忠表示，盧市長1月開完營運管理會議後，經發局3月就把景觀餐廳計畫停掉，4月卻未向台中市議會提出專案報告，景觀餐廳設計監造費用預算高達1023萬7000元，且預算執行中途解約，痛斥浪費公帑。

楊典忠指出，因高美溼地遊客眾多，附近缺乏服務性設施，包括攤販設施、公廁、指標不足等缺失，所以市府規畫建造4層樓景觀餐廳，都市計畫土地使用分區剛好是遊憩服務用地。

楊典忠認為，景觀餐廳計畫中止後續將由觀光旅遊局統籌規畫，等於經費、規畫功能都要再重來一遍，恐怕要拖到下一任市長才會做好，未來3、4年，高美溼地還要繼續編經費跟民間停車場、宮廟租借廁所，對於國際景點公共設施，市府竟是這種態度，實在不可思議。

市長盧秀燕表示，高美溼地景觀餐廳是一項評估案，因規畫過程中發現缺的是廁所，不是景觀餐廳，且國際觀光客、民眾都批評現場小吃狀況混亂，未來會增加廁所數量，並加強管理避免亂象出現。

經發局長張峯源提到，高美溼地景觀餐廳規畫1樓是開放區廁所，2、3樓是餐廳、商場，因主功能與南邊遊客中心重疊，才把景觀餐廳規畫案停掉。

觀旅局長陳美秀表示，高美溼地是天然景觀，不缺人為設施，今年中央觀光署有補助亮點活動經費，市府會舉辦不一樣的活動，串聯海線各景點，遊客量一定會回升。