日前殺人未遂的簡姓男子於基隆南光醫院受監護處分，於19日逃逸，醫院疑似延遲通報。經基隆市衛生局調查，確認醫院延遲逾4小時才報告警察機關，認定違反《精神衛生法》，且引發社會大眾生命安全風險及恐慌，從重裁罰9萬元罰緩，並督促其加強病人照護及管理。

衛生局表示，得知受監護處分人逃逸後，基隆市長謝國樑要求警察局盡速全力追緝，也要求衛生局督導醫院立即改善，並調查究責。

衛生局也發文請南光神經精神科醫院說明，並派健康管理科科長及社區心理衛生中心同仁到該醫院現場調查。依據醫院回覆內容及現場調查結果，確認該醫院於受監護處分人逃逸後延遲逾4小時才報告警察機關。

衛生局認定，該醫院違反現行《精神衛生法》，考量該醫院事發後未即時報告當地警察機關，引發社會大眾生命安全風險及恐慌，情節重大，依同法從重裁罰9萬元。衛生局也已於23日派員至該醫院確認其改善作為，持續加強督導。

衛生局表示，該個案是由台灣台北地方檢察署依據《保安處分執行法》委託醫院執行監護處分，具有病人與受監護處分人雙重身分，衛生局認為醫院更應加強注意，除依循《保安處分執行法》，也應依循《精神衛生法》提供精神醫療照護及管理。

衛生局強調，該個案既是在本市醫院接受精神科住院治療病人，衛生局為地方衛生主管機關，有依據《精神衛生法》督導醫院之權責，故依據《精神衛生法》裁罰；至於醫院是否有違反保安處分相關法規，則另由地方檢察署調查認定。

衛生局長張賢政補充，目前中央正著手規畫建置司法精神醫院及病床，已完成的《精神衛生法》修法將於今年12月施行，要實踐政策及新法規的良善立意，需要政府投入龐大資源。張呼籲，中央應盤點全國跨縣市軟硬體資源，規畫分級分流收治，並給相關醫院及地方政府衛生局社區心理衛生中心適當且足夠的預算及資源，以做好精神個案照護及管理。