5月21日發生震驚社會的中捷砍人案，造成洪姓嫌犯在內3人傷，第1個被攻擊的17歲呂姓缸中生身中3刀，經手術治療，於22日轉普通病房，恢復狀況良好。呂父24日說，這次的痛永遠刻在他心裡，但仍正面面對，不會責怪洪嫌父母，對洪嫌也原諒；他設計1款防護盾和安全棍提供中捷參考，希望未來若有類似事件，乘客不會再手無寸鐵，可以有器具自保。

台中捷運21日發生驚悚砍人事件，20歲的洪姓男子因關注廢死議題，竟持刀在捷運車廂內砍人，先是攻擊鄰近的呂姓少年，後又鎖定27歲「馬尾哥」許瑞顯，造成呂男胸口、背部和手臂多處刀傷送醫，許男臉部約9公分劃傷，皆在林新醫院治療。

有設計相關背景的呂父設計1款中捷防護盾和安全棍，希望未來若有類似事件，乘客不會再手無寸鐵，可以有器具自保。（呂父提供／潘虹恩台中傳真）

過程中，許瑞顯英勇上前搏鬥，嘗試制伏洪嫌，隨後多位民眾上前圍攻，有人拿雨傘攻擊，有人冒險徒手奪刀，有人用人海攻勢包圍嫌犯壓制等，讓許多網友大讚「台中人好勇猛」，不過民眾手無寸鐵對抗嫌犯的過程也引發關注。

呂父表示，洪嫌年輕又身材壯碩，是大家一起站出來甚至徒手對峙才阻止，否則後果不堪設想。有設計相關背景的他設計1款中捷防護盾和安全棍，希望透過小小力量回饋大眾關心，該防護工具平時可以放置在中捷34個車廂，像遊覽車車窗擊破氣器一樣，關鍵時刻可以發揮作用，初估約籌措200萬來完成，已有一些同業願意贊助部分經費，他也會繼續籌措。

呂父說，這次的痛永遠刻在他心裡，但仍正面面對，「我們沒有責怪洪嫌父母，對洪嫌也原諒」，不希望更多責怪的聲音，希望到此結束；媒體追問對於警方搭乘計程車到場看法？呂父表示，應關注警方是否缺少交通工具等等？再來想社會大眾是不是可以來協助捐贈方式協助，也不要再責怪警方。

呂父表示，呂男目前恢復很好，只是他平時喜愛打籃球，醫師判斷大約要休養3個月到半年才能回到球場上，但總體是往好的層面發展。至於未來是否不敢再搭捷運？呂父說，呂男有說未來還是會搭，對中捷有信心，很堅強。

呂母也以文字感謝社會和醫護人員，呼籲父母都應該多給予孩子陪伴，並說「希望他（洪嫌）知錯，勇於承擔，他要知道他自己的爸媽是愛他的，不要心中這麼多的仇恨，要轉為善念對待這個社會，不要再想傷害人們」。