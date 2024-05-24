國家人權博物館2023年於白色恐怖景美紀念園區的「我們的世界不斷在開門」特展移展至綠島，以「在綠島，我們的世界不斷在開門」為名，展至10月13日。

本次參展藝術家除原展出的王安琪、王淑燕、鄧博仁、林靖偉、沈君儀、吳淑麟六位當代創作者，更邀請了身兼母親身分的紀釉惟、黃裕智，一同呼應並詮釋白色恐怖受難者曹開的詩與歐陽劍華的畫。鄧博仁表示作品《回家的路》，是近年新作，利用攝影、拼貼、文字書寫、畫畫完成。訴說著我對白色恐怖受難者曹開詩集閱讀後的感受。當年在獄中的曹開前輩，在囚禁期間，以數字為詩，看到他雖身體不自由，心靈仍舊自由的想像，有感於「人不管在什麼困境，都不能放棄心靈自由生活的渴望」，他以「自由女神」作品作為展品的結尾，與觀者呼應相互共勉。

「回家的路」創作系列，融合了撰文、拼貼、攝影和手繪等多重技法，運用隨手可得的媒材，將一次次與眼前對談的結果在心內定格，速寫出那份轉瞬即逝的情境。鄧博仁透過這些作品，反思過去的歷史事件，並傳遞出凡事在逆境中都可能找到出口的希望。

此外，王安琪的《你可以停止我外表，無法停止我身內的聲音》，以300件白色紙糊物體包藏著不同聲響，象徵在集權之下個人被白化、矮化成顆粒般的存在，在相似外表下，內心依然存有他們各自不同的聲音。王淑燕的陶作《635》運用了曹開核心叩問的零與圓的辯證關係，將零與圓共構成大盤小盤，大盤小盤又共構成曹開的囚號－635；另一件《腦袋開花》的靈感源自曹開的詩作〈一旦腦袋開花〉，以陶製作出詩人凝思的臉及如逃脫桎梏的蓮花等意象。

另有林靖偉、沈君儀、黃裕智等人的作品，引領參觀者思考、體會歷史印記。